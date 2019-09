Offene Klever gegen Grüne : Udo Weinrich (OK) wehrt sich gegen „Fake-News“-Vorwurf

Das Grundstück, auf dem vormals die Tennishalle stand, soll bebaut werden. Foto: Markus van Offern (mvo)/van Offern, Markus (mvo)

Kleve Der Streit zwischen Grünen und Offenen Klevern (OK) um den neuen Bebauungsplan für die Fläche an der Königsallee geht in die nächste Runde.

Der Streit zwischen Grünen und Offenen Klevern (OK) um den neuen Bebauungsplan für die Fläche an der Königsallee geht in die nächste Runde. OK-Vorsitzender Udo Weinrich hatte den Grünen vorgeworfen, dass sie nach einer grundsätzliche Bebauung des Friedhofs gefragt hätten. Wiltrud Schnütgen (Grüne) warf daraufhin den Offenen Klevern „Fake-News“ vor. Weinrich zitiert als Antwort aus der Niederschrift über die Sitzung des Bau- und Planungsausschusses vom 7. Juni 2018: „StV Schnütgen fragt an, ob die Friedhofsfläche im Bebauungsplan mit einbezogen sei und ob grundsätzlich die Möglichkeit bestehe, auf einem Friedhof Wohnbauflächen zu schaffen. Technischer Beigeordneter Rauer führt aus, dass zunächst der Einleitungsbeschluss gefasst und im weiteren Verfahren das Friedhofswesen mit einbezogen werde. Grundsätzlich sei eine Bebauung eines Friedhofs möglich.“ Es folgen im Protokoll weitere Anfragen und Aussagen. Weinrich wirft den Grünen vor, die Antwort Rauers unkommentiert gelassen zu haben. „Wenn die Grünen die Bebauung eines Friedhofs ablehnen: Warum haben sie es dann im Fachausschuss nicht eindeutig erklärt?“