Neues Gastronomie : Weinbar Pane e Vino in Kleve eröffnet

Giampaolo Serra in seiner neuen Weinbar Pane e Vino an der Schloßtorstraße in Kleve (ehemals Bar & Brot). Foto: Marc Cattelaens

Kleve Giampaolo Serra bietet an der Schloßtorstraße ausgesuchte Weine und kleine italienische Speisen. Diese werden auch nach Hause geliefert.

Hier ist der Name Programm. „Pane e Vino“ – übersetzt Brot und Wein – heißt die neue Weinbar, die Giampaolo Serra am Freitag in Kleve eröffnet hat. Ausgesuchte italienische Weine sollen dort den Geschmack der Gäste treffen. Dazu gibt es auf Wunsch kleine Gerichte wie Antipasti, Bruschetta und frische Pasta.

Serra beendet mit seinem Lokal den Leerstand, den es an der Stelle gab, seit vergangenen Herbst Eva de Schrevel ihre Gaststätte „Bar & Brot“ geschlossen hatte. Der gebürtige Sarde, der inzwischen in Wesel lebt und auch niederländisch spricht, hat in seiner Heimat gastronomische Erfahrungen gemacht. Er setzt auf Klever und auswärtige Gäste, die ab der Mittagszeit nach dem Bummeln in der Fußgängerzone noch einkehren wollen. Falls sich das Angebot etabliert, sollen die Öffnungszeiten auf den späteren Abend ausgedehnt werden.