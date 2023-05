Weihbischof Rolf Lohmann weiht neues Haus Neues Pfarrzentrum als Zeichen der Zukunft

Das neue Pfarrzentrum der Pfarre Mariä Himmelfahrt in Kleve an der Kapitelstraße ist ein Blick nach vorne: Städtebaulich und architektonisch sowieso, aber vor allem inhaltlich. Das betonte Weihbischof Rolf Lohmann in seiner Predigt zur Andacht in der Stiftskirche, bevor er zusammen mit Propst Johannes Mecking die Grundsteinplatte in die Foyerwand des Neubaus einsetzte. Es sei ein schöner Tag für die Kirche, das neue Haus der Gemeinde einweihen zu können, ein schöner Tag auch für die Stadt, dass Kirche hier diesen Schritt nach vorne gehe und die Menschen in ihr neues Haus einlade zu einem Dialog mit allen. Und das ganz im Sinne der Botschaft des Friedens. „Wir wollen einen und nicht polarisieren“, so der Weihbischof.