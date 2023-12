Nikolaus kam über das Wasser Der Klever Weihnachtsmarkt ist eröffnet – Programm bis 10. Dezember

Bis zum 10. Dezember findet der Markt wieder um den Pastor-Leinung-Platz und den Koekkoek-Platz statt. 36 Beschicker haben ihre Buden aufgebaut, etwas mehr als im vergangenen Jahr. Sehr gut angekommen war damals die Vereinsbude. Davon gibt es in diesem Jahr folgerichtig zwei. Hier können sich Vereine und Organisationen präsentieren und auch die eigene Kasse ein bisschen aufbessern. Zum Weihnachtsmarkt gehört auch 2023 das Bühnenprogramm mit Gruppen, Chören und Vereinen aus der Region. Das setzte nach der Eröffnung durch Bürgermeister Wolfgang Gebing am Freitag auch direkt an.