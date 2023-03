Verdi-Streik und Müll in Kleve Stehen gebliebene Tonnen sollen bis heute Abend abgefahren werden

Die Müll-Laster der USK sind in Kleve jetzt unter anderem in Donsbrüggen unterwegs, an der Kapuzinerstraße und am Treppkes Weg. „Heute Abend sollte es keine Tonnen mehr geben, die wir wegen des Verdi-Streiks in den betroffenen Bezirken nicht abfahren konnten“, sagt Michel Großdonk von den Umweltbetrieben der Stadt Kleve (USK). Er sei sicher, dass am Abend alle Mülltonnen, die wegen des Streiks zunächst stehen geblieben sind, dann auch diese Woche geleert wurden. „Einzelne Tonnen, die wieder reingeholt wurden, können wir zwar nicht abfahren, weil sie nicht mehr an der Straße stehen - aber das sollten Ausnahmen sein“, sagt Großdonk mit Blick auf die Gefäße, die von den Bürgern wieder ins Haus gestellt wurden. Damit sei der Rückstau bei der Abfuhr der Klever Mülltonnen durch den Streik aufgeholt.