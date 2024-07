Prozess vor dem Landgericht Kleve Niederländer wegen Auto-Diebstahl in Weeze vor Gericht

Noch immer, knapp sechs Jahre nach der Tat, schläft ein 43 Jahre alter Familienvater aus Weeze von Sonntag auf Montag unruhig. „Dann werde ich nachts schonmal wach“, sagte er am Donnerstag im Zeugenstand vor dem Landgericht in Kleve. „Gerade jetzt vorm Termin der Gerichtsverhandlung war das der Fall.“ Angeklagt ist ein 37 Jahre alter Niederländer, dem Wohnungseinbruchsdiebstahl in drei Fällen und vierfacher versuchter Diebstahl vorgeworfen werden. Die Taten soll er als Mitglied einer Bande begangen haben. Sie sollen sich nach Ansicht der Staatsanwalt zwischen dem 20. und 24. August 2018 zuvorderst in Weeze ereignet haben. Offenbar hatten es die mutmaßlichen Kriminellen auf Autos abgesehen. So soll ein Schaden in Höhe von knapp 91.000 Euro verursacht worden sein, durch die Veräußerung der Fahrzeuge soll die Bande 80.500 eingenommen haben.