Wer kann diesen Mann identifizieren? Polizei fahndet nach Tankstellenbetrüger

Der verdächtige Mann soll am 2. Januar auch in Weeze Tankbetrug begangen haben. Gegen 17.50 Uhr befuhr er mit dem VW Golf (Kennzeichen KLE-FP197) das Gelände der Aral-Tankstelle auf der Industriestraße. Nach dem Tanken stieg der unbekannte Tatverdächtige wieder in den Pkw und fuhr in unbekannte Richtung davon, ohne für das Benzin bezahlt zu haben.

Mit dieser Personenbeschreibung sucht die Polizei den Verdächtigen:

männlich

Turnschuhe, Jeans, graues Sweatshirt

dunkle Haarfarbe

schlanke Figur

Hinweise zur Identität des Mannes oder auf den abgebildeten Golf werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.