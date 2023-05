In der Stadthalle WDR überträgt Konzertprojekt live aus Kleve

Nadia Boulanger war Inspirationsquelle für internationale Musikstudenten, die aus der ganzen Welt in die Pariser Rue Ballu zu ihrem Unterricht kamen. Was diese später in staunenswerter, unterschiedlichster Klangsprache zu Papier brachten, hören wir in diesem WDR-Live-Konzert. Es kombiniert ein klassizistisches Trio von Jean Francaix mit dem auf einem jüdischen Thema basierenden „Vitebsk“ von Aaron Copland, das kurze „Head on“ von Philip Glass mit dem berühmten „The Color Purple“-Thema von Quincey Jones, dazu Sätze aus der berühmten „Westside-Story“ von Leonard Bernstein und „Las cuatro estaciones portenas“ von Astor Piazzolla. Gerade Piazzolla hätte ohne Nadia Boulanger vermutlich nie den Weg zum Tango nuevo gefunden.