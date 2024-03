Reparatur dringend notwendig Wasserrohrbruch in Turnhalle am Mittelweg trifft Sportler in Kleve

In dieser Woche ist es im Heizungsraum der Turnhalle der Joseph-Beuys-Gesamtschule am Mittelweg in Kleve zu einem Rohrbruch gekommen. Die Folge: Zwar kann in der Halle weiterhin Sport getrieben werden, allerdings ist weder Heizen, noch – und das dürfte die Aktiven empfindlicher treffen – Duschen möglich. Die betroffenen Vereine wurden von der Stadtverwaltung über das Problem informiert. Eine Prognose, wann die Nutzung wieder uneingeschränkt möglich ist, gab es aus dem Rathaus nicht.