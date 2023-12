In Kleves Fußgängerzone Was hinter diesen neuen Geräten in der Innenstadt steckt

Einige Bürger hatten sich bei der Montage bereits gefragt, was da Neues entsteht in Kleves Fußgängerzone. Und das gleich an drei Punkten. Die Antwort folgte kurz drauf: Die Kolpingsfamilie Kleve und die Karl-und-Maria-Kisters-Stiftung sorgen mit einer Spende von drei neuen Spielgeräten für eine Aufwertung der Klever Innenstadt.