Sommersemester startet in Kleve Neues Semester – neues Glück?

Kleve · Heute startet landesweit das Sommersemester an Universitäten und Hochschulen – so auch in Kleve. Der Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) berichtet, welche Schwerpunkte an der Hochschule Rhein-Waal nun in den nächsten Monaten gesetzt werden.

17.03.2023, 16:20 Uhr

Ludger Oelck ist der Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschusses der HSRW. RP-Foto: Markus van Offern Foto: Markus van Offern (mvo)

Das neue Semester ist gestartet. Seit heute, dem 20. März, strömen Studierende wieder in Vorlesungssäle, treffen sich in Lerngruppen und lernen in der Bibliothek. Auch der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) hat mit Semesterstart eine neue Agenda. Der Vorsitzende, Ludger Oelck, berichtet über Schwerpunkte im neuen Semester, geplante Aktionen und aktuelle Herausforderungen.