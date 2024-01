Neue Kennzeichnungspflicht Das ändert sich ab Donnerstag an der Fleischtheke

Was für verpacktes, unverarbeitetes Fleisch schon seit 2015 gilt, wird damit auch für Waren aus der Frischetheke Pflicht. Die Händler müssen nun Angaben zum Land der Aufzucht und der Schlachtung machen. Zum Beispiel so: „Aufgezogen in: Frankreich, Geschlachtet in: Deutschland“. Hat das Tier ausschließlich in einem Land gelebt und wurde auch dort geschlachtet, kann die Bezeichnung auch etwa „Ursprung Deutschland“ lauten, wie die Verbraucherzentrale NRW erklärt. Konkretere Angaben zur Herkunft, zum Bundesland oder zur Region sind nicht verpflichtend, könnten aber freiwillig gemacht werden.