Start für Testphase Warum die Rathaus-Tiefgarage in Kleve vorerst nicht öffentlich nutzbar wird

Es ist eine Kuriosität: Die Tiefgarage unter dem Klever Rathaus hat keine Zufahrt, Autos stehen dort also nicht.Kostenpflichtiger Inhalt CDU und Grüne aber hatten einen Antrag gestellt, sie als Radparkplatz für die Öffentlichkeit nutzbar zu machen. Vorerst aber wird es dazu nicht kommen: Der Haupt- und Finanzausschuss entschied am Mittwochabend, in einer Testphase bis Dezember vorerst nur Mitarbeitern der Stadtverwaltung die Möglichkeit zu bieten, unterirdisch Fahrräder abzustellen. In der Folge soll evaluiert werden, wie die Fläche genutzt wurde. Der Rat muss noch Grünes Licht geben.