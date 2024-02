Ärger um Schulpost in Kleve Warum das Ordnungsamt bei Eltern von Schulkindern klingelt

Unter Eltern, die ihr Kind zum Schuljahr 2024/2025 an einer der Grundschulen in Kleve anmelden wollen, brodelt es. Hintergrund ist ein Überhang an der Gemeinschaftsgrundschule An den Linden. Für die Schule an der Lindenallee gibt es 34 Anmeldungen zu viel, die Kapazitäten reichen also nicht aus. Die Stadt hat ein Schreiben aufgesetzt, das Eltern darüber informieren soll, dass der Nachwuchs keinen Platz an der gewünschten Schule erhalten kann. Dieser Brief – ein Exemplar liegt unserer Redaktion vor – sorgt für Irritation unter Erziehungsberechtigten.