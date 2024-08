Fluss in Kleve Warum auf dem Spoykanal jetzt zehn Inseln schwimmen

„Bei dem Projekt wollen wir beobachten und messen, welche Pflanzen an diesem Ort wachsen und welche Tiere sich ansiedeln“, erklärt Ines Plagemann, ebenfalls von der Nabu-Naturschutzstation. Und das über wie unter der Wasseroberfläche: Die Pflanzen treiben ihre Wurzeln ins Wasser aus, dort können sich kleine Fische tummeln. Während sich oberhalb auf den Pflanzen Insekten und andere Tiere niederlassen. Insgesamt zehn Inseln hat der Nabu ungefähr auf Höhe des alten Wendehafens im Spoykanal in den vergangenen Tagen ausgebracht. Dort informiert auch eine Tafel über das Projekt. Die Inseln sind jeweils einen Quadratmeter groß, plastikfrei und unterschiedlich bepflanzt. So wurden auf der zehnten und letzten Insel, die am Montag zu Wasser gelassen wurde, mit Segge und Binse Grasarten kombiniert, die zwar gut wurzeln, aber auch relativ konkurrenzstark im Wachstum sind. „Wir haben speziell Arten ausgewählt, die passen – wollen aber auch herausfinden, was am besten funktioniert“, sagt Plagemann.