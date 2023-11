Ehrenamtler in Rindern Warum Arenacum den Rheinlandtaler verdient hat

Der Verein Arenacum aus Rindern ist mit dem Rheinlandtaler ausgezeichnet worden. Die stellvertretende Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland, Gertrud Kersten, nahm die Verleihung auf der Wasserburg in Rindern vor. Frank Mehring, Leiter des Museums Arenacum und Nachfolger von Roland Verheyen, stimmte die Ehrengäste sowie alle anderen Teilnehmer dieser Veranstaltung musikalisch ein. Danach begrüßte Kersten die Gäste im kleinen Saal auf der Wasserburg Rindern. Zur Verleihung waren unter anderem auch Stefan Rouenhoff (MdB) und Günther Bergmann (MdL) gekommen. Sie zollten dem Verein für Kultur und Geschichte Arenacum, der für sein ehrenamtliches Engagement in der Kategorie Kultur ausgezeichnet wurde, Respekt. „Es ist mir eine große Freude heute die Verleihung des Rheinlandtalers an den Verein Arenacum vorzunehmen“, sagte Kersten.