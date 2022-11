Absperrungen in Kleve-Warbeyen : Mann bedroht Anwohner mit Axt in Wohnung - SEK im Einsatz

Foto: Guido Schulmann 7 Bilder SEK-Einsatz in Kleve-Warbeyen - Mann droht mit Axt

Kleve Ein 39-Jähriger hat sich am Sonntagabend in Kleve in einer Privatwohnung verschanzt und zuvor Anwohner mit einer Axt bedroht. Ein Spezialeinsatzkommando rückte an.

Der 39-Jährige hatte sich am Sonntag gegen 17.15 Uhr Zutritt zu einem Privathaus an der Straße „Alte Mühle“ verschafft, berichtet die Polizei. Dort soll der psychisch Kranke die Anwohner mit einer Axt bedroht haben. „Nachdem sich die Anwohner aus dem Haus flüchten konnten, verschanzte sich der 39-Jährige“, beschreibt die Polizei. Der Bereich wurde weiträumig durch Einsatzkräfte abgesperrt.

Ein Spezialeinsatzkommando konnte den 39-Jährigen schließlich überwältigen und festnehmen. Der Tatverdächtige wurde leicht verletzt, weitere Menschen seien bei dem Einsatz jedoch nicht zu Schaden gekommen.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Bedrohung ein, die Ermittlungen hierzu dauern an. Außerdem wird derzeit die Einweisung des Mannes in eine psychiatrische Klinik geprüft.

(top)