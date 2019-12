Genussbotschafter in Kleve : Bäcker Heicks ist jetzt Brot-Sommelier

Kleve Der Klever Bäckermeister Walter Heicks beendete seine Ausbildung zum Genussexperten in Sachen Brot.

Wie riecht und schmeckt das Brot? Wie sieht es aus? Was für eine Oberfläche oder Farbe hat es? All das muss ein Brot-Sommelier erkennen können. Eines der Hauptthemen in seiner Ausbildung sei die Verzehrempfehlung, sagt er. Dabei kommt es darauf an, dass die „Schlüsselaromen passen müssen“, so Heicks. „Zu einem Müslibrot passt ein Ingwer- oder Lakritz-Schokoladenaufstrich oder ein leckerer Schnittkäse. Auch das Zusammenspiel von Käse und Erdbeeren funktioniert sehr gut“, sagt Heicks. Auf dem ersten Blick klingen die Kombinationen ungewöhnlich. Doch für die verschiedenen und neuen Kreationen arbeitet Heicks mit seinem Konditormeister Michael Nieten zusammen. Er ist seit einem Jahr Schokoladen-Sommelier. „Wir sind Botschafter des guten Geschmacks“, sagt Nieten und ist der Meinung, dass die Zusammenarbeit verschiedener Sommeliers förderlich sein kann. Diese neuen Erkenntnisse möchte Heicks gemeinsam mit Nieten in seinem Betrieb anwenden.