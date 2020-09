Integrationsrat : So funktioniert der Integrationsrat

Ein Plakat in Kleve, das auf die bevorstehende Wahl des Integrationsrats hinweist. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve In Kleve leben mit 12.014 so viele ausländische Mitbürger, dass die Kreisstadt einen Integrationsrat bilden kann. Das Gremium wird gleichzeitig mit der Kommunalwahl am 13. September gewählt. Wir stellen es vor.

Devrim Bulut tritt als Einzelkandidatin für den Integrationsrat der Stadt Kleve an. Sie ist als Kind türkischer Eltern in Deutschland aufgewachsen und wohnt seit zehn Jahren in Kleve. Ihre Erfahrung: „In Kleve ist das Miteinander zwischen Bürgern und Migranten verglichen mit dem Ruhrgebiet, wo ich aufgewachsen bin, schon ziemlich gut“, sagt die 46-jährige Mutter von vier Kindern. Aber es gelte, dieses Verhältnis weiter zu vertiefen, zu verbessern, noch mehr Gemeinsamkeit zu schaffen und beispielsweise die ausländischen Studenten besser einzubinden. „Ich möchte auch dabei helfen, ausbauen, was hier in den vergangenen Jahren begonnen wurde“, sagt Bulut.

In Kleve leben 12.014 ausländische Bürger. Damit hat die Kreisstadt im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl von rund 54.000 Bürgern (so Bürgermeisterin Sonja Northing bei der Eröffnung des SPD-Hauses an der Wiesenstraße) so viele Ausländer, dass die Stadt einen Integrationsrat bilden kann. Der soll diesen Bürgern eine Stimme geben, ihnen die Teilhabe an politischen Entscheidungen ermöglichen und vor allen über den Integrationsrat die Nöte und Probleme, die Wünsche der ausländischen Bürgerschaft in den Rat der Stadt tragen. Nach der Neuregelung des entsprechenden Landesgesetzes wird der Integrationsrat gleichzeitig mit der Kommunalwahl am 13. September gewählt.

Info Infoveranstaltung der Grünen Termin Die Klever Grünen organisieren am Montag im Kolpinghaus eine Informationsveranstaltung zum Integrationsrat. Vor allem sollen die Wahl-Formalien erklärt werden, sagt Friedrich Foerster (Grüne). Teilnehmer Vertreten sein werden Mitglieder der Fraktion der Grünen im Rat, die Kandidaten der Grünen-Liste und die Landtagsabgeordnete Berivan Aymaz der NRW-Grünen.

Dazu haben die Grünen, die SPD, die Offenen Klever und der Verein Haus Mifgash Listen aufgestellt. Die Christdemokraten setzen dagegen auf Einzelkandidaten oder Parteimitglieder wie Devrim Bulut, die sich seit zwei Jahren bei der Frauen-Union engagiert. Hier hat Michael Heyrichs (CDU) Menschen angesprochen, die sich engagieren möchten.

Zusätzlich sind Ratsvertreter in dem Gremium. Denn schließlich sollen sich Integrationsrat und Stadtrat über Themen und Aufgaben der Integration abstimmen. Der neu zu wählende Integrationsrat wird zehn von den Migranten gewählten Vertreter sowie fünf Ratsmitglieder haben.

Dazu als geborenes Mitglied der/die künftige Bürgermeister/in. Wahlberechtigt für den Integrationsrat ist unter anderem, wer nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes ist, eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, die deutsche Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung erhalten hat und am Wahltag mindestens 16 Jahre alt ist. Wählbar sind alle Wahlberechtigten der Stadt.

Die meisten ausländischen Bürger in Kleve sind Europäer. Die größte Gruppe der insgesamt 12.014 ausländischen Bürger bilden die Polen mit 3292 Menschen, gefolgt von den Niederländern mit 2759. Dann folgen Syrer mit 478 Personen und Rumänen mit 473, listet Stadtsprecherin Katrin Berns Nationalitäten in Kleve auf. „Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass auch die eingebürgerten deutschen Bürger für die Integrationsratswahl wahlberechtigt sind“, ergänzt Berns. So können etwas über 14.000 Menschen an der Integrationswahl in Kleve teilnehmen. Also mehr Bürger, als beispielsweise Bedburg-Hau oder Kranenburg Einwohner haben.

Josef Gietemann (SPD) hat die Erfahrung gemacht, dass sich die Mitglieder des Integrationsrates gerne engagieren. Er ist stolz darauf, dass die Liste der SPD Menschen aus drei Kontinenten vereint, dass sich sieben Frauen und fünf Männer engagieren. Insgesamt hat Gietemann ein Team von zwölf Personen, das sich zur Wahl stellt. „Wir müssen uns im Integrationsausschuss an viele kleine Schritte gewöhnen – kleine Schritte aber, die zum Erfolg führen. Einige wollen auch etwas zurückgeben, für das, was sie hier erfahren haben“, sagt Gietemann. Es kommen so viele Kandidaten der jeweiligen Liste in den Integrationsrat, wie die Partei im Verhältnis Stimmen bekommt. Beispiel: Bekäme eine Partei 50 Prozent der Stimmen, hätten sie fünf Kandidaten von der Liste im Integrationsrat

Auch die Grünen haben eine Liste aufgestellt, sagt Friedrich Foerster (Grüne). Die vier Kandidaten der Grünen-Liste haben noch keine deutsche Staatsbürgerschaft. Auch seien alle vier Kandidaten keine Grünen-Mitglieder – könnten es später aber einmal werden, sagt der Grüne. „Wir wollen, dass unsere Kandidaten denjenigen eine Stimme in der Stadt verleihen, die bis jetzt noch keine Stimme haben“, sagt Foerster.