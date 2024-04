Vorverkauf angelaufen Hier kann man zur Europameisterschaft in Kleve mitfiebern

Organisation Die LED-Leinwand mit den Maßen von 6,50 mal 3,60 Meter wird in der Konzertmuschel platziert. Einige Stuhlreihen werden aufgestellt. Anrecht auf einen Sitzplatz hat keiner. Verfondern appelliert, Zuschauern die Sitze zu überlassen, die Probleme haben, zu stehen. Zwei Eingänge hat der mit Zäunen umgebene Bereich, von der Wasserburgallee sowie von der Joseph-Beuys-Allee aus. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Parkplatz an der Wasserburgallee und auf dem Schulhof der Gesamtschule Rindern. Zu Fuß oder mit dem Rad sollte man kommen, meint der Veranstalter. Ein Fahrradparkplatz ist am Eingang eingerichtet. Nach jedem Match werden Zäune und alles andere sicher verstaut und zum nächsten Spiel aufgebaut. So bleibt der Forstgarten frei von Barrieren oder Sichteinschränkungen.

Nächste Spiele Bereits jetzt besteht die Möglichkeit, Karten für die Finalrunden mit deutscher Beteiligung zu bestellen – bis hin zum Finale. Scheidet Deutschland vorher aus, werde das Geld jedoch nicht zurückerstattet, wie Tim Verfondern erklärt. An den Preisen für ein Ticket wird sich nichts ändern. Sprich: Das Endspiel ist so teuer wie die Vorrunde gegen Schottland.