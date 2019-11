Vortrag in der Hochschule Rhein-Waal : Aus Kleve kam 1940 die „fünfte Kolonne“ in die Niederlande

Kleve Vortragreihe zum Kriegsausbruch 1940 im Kleverland

(RP) Vor 75 Jahren befand sich das Klever Land in einer Kriegslage. In diesem Gedenkjahr zum „Krieg am Niederrhein“, der die Region vom September 1944 bis April 1945 im Griff hatte, organisieren der Klevische Verein für Kultur und Geschichte, das Stadtarchiv Kleve und die Wilhelm-Frede-VHS Kleve eine Vortragsreihe, die sich vor allem mit dem historischen Kontext der militärischen Ereignisse befasst.

Der erste Vortrag in dieser Reihe ist am Freitag, 29. November, 18 Uhr, und befasst sich mit niederländischen Kollaborateuren in Kleve zur Zeit der deutschen Invasion in die westlichen Nachbarländer im Mai 1940. „Aus heiterem Himmel? Der Krieg am Niederrhein im historischen Kontext“ titelt die Reihe und der Vortrag am Freitag „Eine fünfte Kolonne in Kleve, Frühling 1940“.