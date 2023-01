Wohnungsnot bei Klever Studenten „Viele müssen bei Freunden unterkommen“

Die Corona-Pandemie hat ihre Spuren hinterlassen. Das wird im Gespräch mit den Vertretern des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) deutlich. Wobei 2022 das erste Jahr war, das in Augen der Studierenden halbwegs normal ablief. „Während der Pandemie hatten viele Studierende kaum Kontakt miteinander, außer sie haben bereits 2019 angefangen zu studieren“, erzählt Ludger Oelck, AStA-Vorsitzender in Kleve. Aktuell würden Vorlesungen und Seminare hybrid angeboten – also sowohl online, als auch in Präsenz. „Für viele internationale Studierende kann das auch Vorteile haben“, so Oelck. „Teils müssen Studierende in ihre Heimatländer und sich um verschiedene Angelegenheiten kümmern, da ist die hybride Lehre von Vorteil“.