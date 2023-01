Erstes Halbjahr 2023 Neues Programm der VHS Kleve vorgestellt

Klassische Angebote wie Sprachkurse dürfen im diesjährigen Programm der VHS ebenfalls nicht fehlen. Und die Bandbreite ist groß: Angeboten werden Englisch-Kurse für Anfänger oder Wiedereinsteiger, Studierende und Berufseinsteiger können ihre Kenntnisse im Kurs „Management skills for students and young professionals“ ausbauen. Romanische Sprachen wie Spanisch oder Italienisch (online) für Anfänger können genauso wie der Kurs „Fit für Frankreich Teil 1“ belegt werden. Mit im Angebot sind aber auch Arabisch, Niederländisch oder Dännisch (online) für Anfänger. Im Februar haben Interessierte die Chance an zwei Tagen einen Schnupperkurs in Chinesisch zu absolvieren. Ganz neu dabei in diesem Semester ist zudem ein Ukrainisch-Kurs für Anfänger, in dem auch die kyrillische Schrift erstmals erlernt werden soll.