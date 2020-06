Spenden : Volksbank Kleverland unterstützt regionale Sportvereine finanziell

Kleverland Ein traditionelles Anliegen der Volksbank Kleverland ist die Förderung des gemeinnützigen Engagements zahlreicher Vereine, sozialer Institutionen und ehrenamtlicher Helfer im Kleverland.

„Die Corona-Pandemie trifft alle. Seien es Familien, Unternehmer oder auch eben Vereine. Gerade auch an Letztere denkt die Volksbank und unterstützt hiesige Sportvereine mit großzügigen Spenden. Im Rahmen des alljährlich Förderschwerpunktes, werden im Jahr 2020 vornehmlich Sportvereine aus der Region gefördert“, so Frank Ruffing, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Kleverland.

Eine ursprünglich geplante Spendenübergabeveranstaltung, bei der im feierlichen Rahmen den Ehrenämtlern für ihr Engagement gedankt und bei der die Spendenzusage überreicht wird, konnte aufgrund der Corona-Pandemie allerdings nicht stattfinden werden. „So können wir zumindest aber weiterhin in finanzieller Form unsere Wertschätzung gegenüber den Sportvereinen in unserem Geschäftsgebiet zum Ausdruck bringen. Es ist uns persönlich ein wichtiges Anliegen, den gemeinnützigen Vereinen zu danken. Durch unsere Spende drücken auch wir unser soziales und gesellschaftliches Engagement für das Gemeinwohl in unserer Region aus. Es ist wichtig unsere Vereine zu unterstützen. Sie leisten Enormes insbesondere in der Betreuung von Jugendlichen und tragen zur Vielfalt an Freizeitmöglichkeiten und zu unserem wichtigem Sozialleben bei“, betont Ruffing. Allen 40 Sportvereinen, die einen Antrag auf eine Förderung im Rahmen des Förderschwerpunktes gestellt hatten, konnte eine Zusage erteilt werden.