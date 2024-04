Nächstes Konzert in Kleve Voicemade lädt zum vokalen Rendezvous

In Kleve stellen sie Vokalmusik unter anderem von Ralph Vaughan Williams, Thomas Tomkins, Luca Marenzio, Wilhelm Stenhammar und Garald Finzi vor, auch Gedichtvertonungen von Christian Morgenstern und Robert Bridges, dazu bekannte Melodien wie „Fly me to the moon“ oder den James-Bond-Titelsong „From Russia with love“. Das Rendezvous mit seinen vielfältigen musikalischen Begegnungen endet schließlich mit einem „Insalata Italiana“ von Richard Genée.