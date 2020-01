Griethausen : Viethen`s Bullen starten Sitzungskarneval

Kleve Das Bürgerhaus Griethausen wurde mit dem bewährten Motto „Karneval im Bullenstall“ und einem fetzigen Bühnenprogramm in eine karnevalistische Hochburg verwandelt. Erste „Bullen“-Sitzung war ein voller Erfolg.

Wenn es um den Klever Lokalkolorit geht, dann sind die Quasselstrippen Martina Kohn und Nicole Thielen unentbehrlich auf der Bullenbühne. Beim Treffen im Klever Krankenhaus nahmen sie das Gesundheitswesen aufs Korn. Jetzt war die Zeit von Prinz Marc „der Steuernde“ und seine Garde für ihren ersten Auftritt im Klever Sitzungskarneval gekommen. Nach dem Einzug unter den Klängen des Tambourcorps BTC Hönnepel und zusammen mit seinem Prinzenliedsänger Tobias Budde verwandelte er das Bürgerhaus Griethausen in seine Prinzenhochburg. Mit seinem schwungvollen Prinzenlied und einem mitreißenden Tanz der Gardisten brachte Prinz Marc den Bullenstall zum Kochen. Fazit: „Tragt Eure Begeisterung weiter so in alle Säle im Klever Land!“