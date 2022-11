Feuer durch Obdachlose Brandserie in Kleves alter Margarinefabrik

Der letzte Einsatz dieser Art war am Freitag, 25. November, wie Feuerwehr-Sprecher Florian Pose bestätigt. Oft werde die Feuerwehr auch vergebens gerufen, weil Anwohner weißen Rauch sehen, der aus einer industriellen Produktion in der Nähe der alten Union stamme, aber lediglich aus Wasserdampf bestehe. Pose erläutert: „Wenn es brennt, ist der Rauch in der Regel dunkel.“ Für die Feuerwehr sei die Häufigkeit der Einsätze auf der einen Seite ärgerlich, so Pose. Wenn sie durch die Obdachlosen verursacht werden, habe er aber auch Verständnis für die Menschen, die in der Industrie-Ruine Zuflucht und Wärme suchen.