Klever Innenstadt voll : Viele Niederländer kommen trotz Lockdown-Ende

Auch vor Galeria in der Innenstadt bildeten sich am Samstag Schlangen. Foto: Ludwig Krause

Kleve Seit Samstag öffnen in den Niederlanden wieder die Geschäfte, in der Klever Innenstadt war es trotzdem rappelvoll. Ein kopje koffie beim Bummel im Nachbarland ist offenbar weiter beliebt. Wir haben uns umgesehen.

Nicht einmal nassgraues Schmuddelwetter konnte sie abhalten: Am ersten Samstag nach den Lockerungen des Lockdowns in den Niederlanden kommen die Gäste aus dem Nachbarland weiter in Scharen in die Klever Innenstadt. „Sie kommen weiter. Und sie kaufen“, sagte eine Verkäuferin in der Fußgängerzone beim Besuch unserer Redaktion. An den Höhepunkt des vergangenen Wochenendes komme die Zahl der Menschen in der Klever City zwar nicht heran. „Da haben sie uns überrannt“, sagt die Verkäuferin. Trotzdem war die Innenstadt am Samstagnachmittag voll, vor Geschäften wie Galeria bildeten sich teils beachtliche Schlangen - und auf der Straße wird Niederländisch gesprochen.

Ein Blick auf die Parkplätze am Minoritenplatz oder EOC bestätigt das Bild. Wir haben uns bei den Besuchern umgehört, warum sie weiter nach Kleve kommen, obwohl auch der Straßenbummel in der Heimat möglich gewesen wäre. Die am häufigsten genannten Gründe: Entweder man habe eh vorgehabt, am Samstag über die Grenze zu kommen, ganz gleich was Ministerpräsident Mark Rutte am Freitagabend verkünden sollte. Und: Zum Einkaufen gehört eben auch ein kopje koffie – und den gibt es zumindest gemütlich im Café in den Niederlanden eben noch nicht. Dort muss unter anderem die Gastronomie weiter geschlossen bleiben. Offenbar ganz zur Freude der hiesigen Betreiber; Über Langeweile konnten sich die Cafés in Innenstadtnähe am Samstag zumindest nicht beklagen.

In den Niederlanden dürfen seit Samstag nicht lebensnotwendige Geschäfte zwischen 5 und 17 Uhr wieder öffnen. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig, es ist jedoch nur eine begrenzte Anzahl von Kunden pro Quadratmeter erlaubt. Theater, Kinos oder gastronomische Betriebe aber bleiben weiterhin dicht. Sportveranstaltungen müssen ohne Publikum auskommen.