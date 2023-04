Neubau und Sanierung in Kleve Viel Geld für neue Schulen

Eine andere Schule kann in den nächsten Wochen komplett an die Schüler, die Lehrer und die Eltern übergeben werden: Die Gesamtschule am Forstgarten ist so weit fertig, dass die Schüler jetzt nicht mehr an zwei Standorten unterrichtet werden müssen und der Schulstandort Landwehr für andere Aufgaben bereit stehen könnte. Bei der Realschule stockt es hingegen: Dort gibt es Probleme mit der Gründung. Hoymann zeigte sich aber zuversichtlich, dass man die Bauarbeiten bald in Angriff nehmen kann.