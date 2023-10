Von 44 auf 54 Mitglieder gewachsen Klever Verwaltung prüft Verkleinerung des Rates

Die Lokalpolitiker haben auf Vorschlag der Offenen Klever die Verwaltung gegen die Stimmen der CDU beauftragt, eine Rechnung vorzulegen, wie die Zahl der Wahlkreise in Kleve von 22 auf 20 reduziert werden kann. Hintergrund ist, dass der Stadtrat nach der Kommunalwahl 2020 von 44 Mitgliedern auf 54 gewachsen war, weil die Einwohnerzahl über 50.000 gestiegen war. Hinzu kam, dass die CDU in 21 von 22 Wahlkreisen das Direktmandat holte. Doch weil die Christdemokraten nur 38,56 Prozent der Stimmen erhielten, mussten viele Ausgleichsmandate her.