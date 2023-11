Bürger sollen App nutzen Kleve verschickt keine Abfallkalender mehr

Was ist aber mit all jenen, die weder etwas mit einer Smartphone-App noch mit der Internetseite der USK anfangen können? Die gute Nachricht: Sie können noch ein Exemplar aus Papier erhalten. „Die Bürgerinnen und Bürger, die nicht über die entsprechenden Geräte verfügen und keine Möglichkeit besitzen, den Abfallkalender auszudrucken, können diesen in gedruckter Form bei den Umweltbetrieben der Stadt Kleve auf der Brabanter Straße, am Wertstoffhof in Kleve-Brienen oder beim Bürgerbüro der Stadt Kleve zu den bekannten Öffnungszeiten abholen“, heißt es von der Stadt. Da die Auflage gedruckter Exemplare stark begrenzt sei, bittet man aber, den Abfallkalender wirklich nur bei Bedarf abzuholen.