Auf Schulweg verschwunden : Weiter keine Spur von vermisster Jugendlicher aus Kleve

Kleve Auch am Donnerstag bleibt die 16 Jahre alte Jugendliche aus Kleve verschwunden. Sie war am Mittwochmorgen das letzte Mal gesehen worden. Ihre Kleidung und ihr Fahrrad tauchten inzwischen in Emmerich auf.

Die vermisste 16-Jährige aus Kleve wird auch am Donnerstag weiter von der Polizei gesucht – allerdings mit einem deutlich geringeren Aufgebot, wie eine Sprecherin am Morgen sagte. Am Mittwoch, dem Tag ihres Verschwindens, waren auch Spürhunde und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen. Auch die Wasserschutzpolizei beteiligte sich an der Suche.

Die Jugendliche wird seit 10 Uhr am Mittwoch vermisst. Sie war am Morgen aus ihrem Elternhaus aufgebrochen, um zur Realschule im Stadtteil Kellen zu gehen. Dort kam sie jedoch niemals an.

Am Mittwoch fanden Zeugen am Emmericher Rheinufer im Bereich der Wardstraße das Fahrrad des Mädchens, ihre Socken und Schuhe sowie einen Rucksack. Die 16-Jährige könne demnach barfuß in Emmerich oder Kleve unterwegs sein.

Die Vermisste ist etwa 1,60 Meter groß und schlank. Sie hat glattes hüftlanges braunes Haar und ist mit einer blauen Hose und einem weißen T-Shirt bekleidet.

Nach Angaben der Polizeisprecherin seien bislang nur wenige Hinweise zur Vermissten eingegangen. Die Polizei bittet daher Zeugen, sich mit Hinweisen bei der Dienststelle zu melden. Die Polizei Kleve hat bis auf Weiteres unter der Rufnummer 02821 5041123 ein Hinweistelefon eingerichtet.

