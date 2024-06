Kreuzung von Triftstraße und Querallee Drei Menschen bei Unfall in Kleve verletzt

Am Dienstag ist es gegen 14.50 Uhr an der Kreuzung von Triftstraße und Querallee in Kleve zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 60-Jährige befuhr mit einem weißen Mitsubishi GA0 die Querallee aus Fahrtrichtung Nassauerallee kommend. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 29-Jähriger mit einem grauen Kia Sportage und einer 25-jährigen Beifahrerin die Triftstraße.