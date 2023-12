Insgesamt 40.000 Euro Kleve verlängert Förderung von Balkonsolaranlagen

Balkonsolarmodule liegen in Kleve im Trend. In den vergangenen Jahren konnten Bürger die Anschaffung von der Stadt gefördert bekommen. SPD, Grüne, Offene Klever und FDP hatten nun den Antrag gestellt, 2024 erneut 40.000 Euro dafür im Haushalt bereitzustellen. So soll es eine Abschlussprämie von 200 Euro je neu angemeldeter Solaranlage geben. Einzige Förderbedingung ist der Nachweis der Registrierung der Solaranlage im Marktstammregister. Die Verwaltung hatte sich dagegen ausgesprochen. „Die Förderung war als Initalförderung gedacht, um für die Bürger Anreize zu schaffen und das Bewusstsein hinsichtlich klimafreundlicher Energiegewinnung zu schärfen“, heißt es aus dem Rathaus. Da das Angebot 2022 und 2023 gut angenommen worden sei, sieht man das Ziel der Initialförderung erreicht. Der Antrag wurde im Haupt- und Finanzausschuss gegen die Stimmen der CDU angenommen.