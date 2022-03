Unfallstatistik der Polizei : Neues Team der Polizei für schwere Unfälle

Kreis Kleve Bei Zweifel an der Unfallursache ermittelt künftig ein Verkehrsunfallaufnahme-Team. Recherchiert wird schon jetzt im Fall einer Unfallflucht im Bereich Weeze.

„Wir haben auch in der Vergangenheit schon schwere Unfälle, bei denen Zweifel am Unfallhergang bestanden, genau untersucht“, sagt Pitz. Und das mit Erfolg: Bei der Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik hatte die Kreispolizei den Fall eines schweren Unfalls in Wemb als Beispiel für die Arbeit eines solchen Teams gebracht: Eine Frau aus Geldern war bei einem Unfall mit ihrem BMW sehr schwer verletzt worden und muss bis heute pflegerisch betreut werden. Man weiß jetzt, dass die 49-Jährige Isabella H. aus Geldern nicht schuld an ihrem Unfall war. Nur – bis heute wurde der Unfallverursacher nicht gefunden. „Wir suchen weiter“, sagt Pitz.