Dieses Wochenende So wird das Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag in Kleve

Gut in das Motto fügt sich auch das „Musikalische Picknick im Moritzpark“ des Klevischen Vereins mit ein. Von 14 bis 17 Uhr erwartet die Besucher Live-Musik von Duo Juma mit Interpretationen von bekannten Popsongs.„Wir freuen uns, den Kleverinnen und Klevern sowie allen Gästen ein Innenstadtevent zu bieten, das zum Mitsingen, Flanieren, Genießen und Stöbern einlädt“, sagt WTM-Prokuristin Kristina Janßen. „Ein buntes Treiben in die Klever Innenstadt zu bringen, ist auch in diesem Jahr wieder unser Ziel mit dem bewährten Veranstaltungsformat“, sagt Janßen. „Die Innenstadt wird so zu einem Raum der Interaktion und sozialen Begegnung sowie zu einem zentralen Anlaufpunkt für kulturelle Darbietungen abseits des Alltagsgeschehens.“