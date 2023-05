Wettbewerb Kleve prämiert lebendige Vorgärten

(RP) Wenn die ersten Blumen blühen, die Vögel singen und Insekten die Obstblüten besuchen, dann treibt es auch Menschen in die Gärten. Zeit zum Pflanzen und zum Säen, aber auch Zeit, den eigenen Garten neu zu gestalten. Für die Stadt Kleve offenbar genau der richtige Zeitpunkt, um in Kleve einen neuen Wettbewerb ins Leben zu rufen: Insektenfreundliches Kleve – Lebendige Vorgärten 2023. „Ganz bewusst konzentriert sich der Wettbewerb auf die Vorgärten in Kleve“, heißt es in der Ankündigung. „Sie sind ein Stück Kulturgut und können gleichzeitig einen großen ökologischen Nutzen entfalten, wenn Sie entsprechend gestaltet sind.“