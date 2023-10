An der Brienerstraße in Kleve So zeigt sich Kleves vergessene Festhalle

Ein nicht datierter Druck der Betriebsanlage zeigt die alten Backsteinbauten, teils mit Inschrift und geschwungenem Giebel, und auch die „modernen“ Neubauten, darin auch die am Rand stehende Festhalle. 1977 wurde die Fabrik geschlossen und regelrecht ausgeweidet – RP-Fotograf Gottfried Evers hielt das Ende in eindrucksvollen Bildern fest, als das komplette Inventar unter den Hammer kam (In Buchform: Evers/Janssen. 1977 im Kleverland). 1978 kaufte die Familie Tjaden das Gelände, siedelte Gewerbe an. In die Halle und andere Gebäude zog das damalige Theodor-Brauer-Haus. Das heißt jetzt Berufsbildungszentrum Kleve (BBZ) und sitzt in einem Neubau an der Riswicker Straße. Bilder, wie die nüchterne Halle nach ihrer Fertigstellung aussah, hat Holtfester keine.