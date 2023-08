Partyreihe in Kleve „Verdamp Lang Her“ feiert auf der Schwanenburg

Neben dem Night Fever Disco-Team um DJ Sven und Alex, die bis 24 Uhr gewohnt mit einem Best of der 80er und 90er über Lautsprecher für Stimmung sorgen, wird unter anderem auch eine große Lasershow abgefeuert. Wenn dann um Mitternacht aufgrund des Lärmschutzes auf die Kopfhörer zur „SilentParty“ umgestellt wird, bekommt die Party Besuch von Gast-DJ CiOeX, dem Resident-DJ der „AllNiteLong“-Parties. Bis 3 Uhr wird es dann nochmal exklusiv eine Zugabe aller drei DJs geben. Dabei wird DJ CiOeX den Bereich der 80er Jahre abdecken, DJ Alex und Sven werden die 90er und 2000er bespielen. So kommt jeder auf seine Kosten und kann nach Wunsch über die Kopfhörer hin- und herschalten, ganz welche Musik einem am besten gefällt. Selbstverständlich darf mitgesungen und ausgelassen unter dem Schwanenturm getanzt werden. Neben der Lichtshow kündigt Verfondern weitere Überraschungen an. Das Thekenteam freut sich auch schon, es wird eine Cocktailbar geben, genau wie es auch einen kleinen Kaffee- und Essensbereich geben wird.