Bürger loben Belohnung aus Verdacht der Tierquälerei – eine verbrannte Katze in Kleve?

So hat sie auch den Kontakt zum TV-Tierschützer Ralf Seeger aus Kranenburg gesucht. Ihm zu Folge komme es immer häufiger vor, dass Haustiere angezündet werden. „Es ist unglaublich, was in den Köpfen mancher Menschen so vorgeht. In diesem Fall sieht es so aus, als wäre das Tier verbrannt worden. Das kann man sich kaum vorstellen“, sagt Seeger. Das Thema Tierquälerei treibt ihn mächtig um. „Man sieht immer häufiger, dass Leute ihre Probleme, ihre Aggressionen, an Tieren auslassen, sogar an Haustieren“, sagt Seeger, der mit seinem TV-Format „Harte Hunde“ bekannt geworden ist. Im Rahmen der Sendung, die bei Vox ausgestrahlt wird, rettet Seeger krisengeschüttelte Tierheime.