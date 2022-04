Am 30. April : Stadtfest in Kleve zum Thema Mobilität

Kleve Am 30. April gibt es von 10 bis 16 Uhr Sonderaktionen und Vorführungen in der Fußgängerzone.

(RP) Am Samstag, 30. April, veranstaltet Kleves Wirtschaft, Tourismus & Marketing GmbH (WTM) von 10 bis 16 Uhr einen Aktions-Tag zum Thema E-Mobilität in der Fußgängerzone.

Am „Gartenlandmobil“ hält die WTM aktuelle Rad- und Wanderrouten parat. Besucher des Stadtfestestes können ihr Fahrrad an der mobilen Waschstraße reinigen lassen. Wer an diesem Tag für mindestens zehn Euro Umsatz in den Klever Geschäften in der Innenstadt oder der Gastronomie sorgt, bekommt unter Nachweis des Kassenbons eine Gratis-Fahrradwäsche.