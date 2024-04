Urteil in Kleve Vater schüttelt Baby tot – sechs Jahre Haft

Am 9. Mai hat Carina (Name geändert) Geburtstag. Ihren ersten Jahrestag wird sie nicht feiern können, nicht den ersten Schultag erleben oder die erste Party mit Freundinnen. Denn Carina wurde nur fünfeinhalb Monate alt. Sie starb am 23. Oktober 2023 in einer Spezialklinik in Nimwegen an den Folgen eines Schütteltraumas. Ihr Vater hatte sie so heftig geschüttelt, dass sie schwere Hirnverletzungen erlitt.