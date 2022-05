Polizei in Kleve : Vandalismus in abgestellten Bus

Einbruch in einen Bus in Kleve

Kleve Täter brachen einen geparkten Bus an der Lohstätte in Kleve auf und versprühten den Inhalt eines Feuerlöschers im Inneren des Busses.

(RP) In der Zeit von Donnerstag, 19. Mai, 19 Uhr bis Freitag 11 Uhr brachen unbekannte Täter an einem auf der Lohstätte in Kleve geparkten Reisebus die vordere Zugangstür auf. Im Bus entwendeten sie einen Feuerlöscher und versprühten dann den Inhalt des Feuerlöschers im Innenraum des Busses. Nach dem Vandalismus verließen die Täter den Bus. Der Feuerlöscher wurde in einem Grünstreifen „entsorgt“ und dort zurückgelassen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040 entgegen.