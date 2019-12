Urbane Sportarten in Kleve : Im Flug über jedes Hindernis

Fleur de Vries, Niclas Huennekes und Rainer Ulrichs (v.l.) sowie Hannes Koesters (liegend) trainieren und tanzen regelmäßig in dem neuen Trainingsraum der MoveFactory. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Kleve In den Räumen der ehemaligen Schuhfabrik Pannier an der Ackerstraße haben Jugendliche nun die Möglichkeit diverse Trendsportarten auszuüben. Es geht meist darum, schnell Barrieren zu überwinden.

Parkour, Freerunning oder Tricking sowie Streetdance und Breakdance zählen zu den urbanen Trendsportarten. Auch in Kleve erlangen diese Sportarten einer immer größeren Beliebtheit. Bisher hatten Jugendliche und junge Erwachsene nur an bestimmten Tagen und Uhrzeiten die Möglichkeit. in Räumlichkeiten wie zum Beispiel in Schulsporthallen zu trainieren. Aus dieser Situation heraus hat das Jugendzentrum Kalle gemeinsam mit dem Verein Theater im Fluss und den Jugendlichen eine Idee entwickelt, in der Trainingsmöglichkeiten für diverse Sportarten geboten werden sollen. So ist die Projektidee namens „Move Factory“ entstanden.

Die Move Factory ist eine 200 Quadratmeter große Trainingshalle, die sich in der ehemaligen Klever Schuhfabrik Pannier auf der Ackerstraße 50-56 befindet. Dort können sich Sportaffine und Fortgeschrittene oder aber auch Anfänger treffen und gemeinsam trainieren. Hannes Kösters übt ebenfalls die Sportart Parkour aus und nutzt dafür die Move Factory. Besonders viel Spaß macht es ihm, neuen Leuten etwas beizubringen. Auch schätzt er ein Prinzip der Move Factory: dass es dort nicht im klassischen Sinne eine Lehrer-Schüler Konstellation gibt. „Unser Ziel ist es unter anderem, dass mehr junge Leute diese Sportarten kennenlernen“, sagt er.

Info Das ist die MoveFactory Ort Die MoveFactory ist den Hallen der ehemaligen Klever Schuhfabrik Pannier untergebracht, in Kleve, an der Ackerstraße 50-56. Kontakt Werktags ab 13 Uhr unter Telefon 02821 14548.

Das Prinzip der Halle nennt Frank Rensing, Leiter der Move Factory, kurz: „each one – teach one“, das so viel heißt, wie: Jeder ist Lernender und Lehrer zugleich.“ Den Jugendlichen soll dadurch ermöglicht werden, sich selber aktiv einzubringen und von- sowie miteinander zu lernen. Frank Rensing ist es auch wichtig, dass ein Training auf Augenhöhe stattfindet. „Das setzt voraus, dass alle respektvoll miteinander umgehen“, sagt Rensing. Eine Besonderheit der Move Factory sei, dass die Jugendlichen ungebunden von Trainings- und Hallenzeiten sind und die Räumlichkeit flexibel zur jeder Zeit nutzen können. Allerdings sei den Jugendlichen besonders wichtig, dass dieser Ort nicht als Treffpunkt zum Quatschen oder Zeitvertreib verstanden wird, sondern wirklich aktiv etwas gemacht wird, so Rensing.

Rainer Ulrichs, Teammitglied von Move Factory, übt die Sportarten Parkour und Freerunning seit etwa drei anderthalb Jahren aus. Parkour und Freerunning sind Fortbewegungsarten, bei denen es darum geht, sich in der Stadt beziehungsweise im öffentlichen Raum so effizient wie möglich von A nach B zu bewegen und gegebene Hindernisse so schnell wie möglich zu überwinden. Das können Barrieren wie Mauern oder Zäune sein. Ob springen, klettern, hangeln oder balancieren: alles ist erlaubt, sofern keine Hilfsmittel verwendet werden. Dass es nun auch eine Möglichkeit gibt, diese Sportarten in einer geschlossenen Räumlichkeit auszuüben, findet Rainer Ulrichs toll. Zum einen sei das Verletzungsrisiko beim Trainieren geringer, zum andern bekämen auch Anfänger die Möglichkeit, sich einen Eindruck zu verschaffen.

Das Projekt ist im November gestartet und befindet sich bis Ende nächsten Jahres in einer Erprobungs- und Entwicklungsphase. Durch die Bezuschussung der Stadt – in einer Gesamthöhe von 9000 Euro – können für die angestrebte Projektdauer Miet- und Nebenkosten getragen werden. Zudem haben Spenden geholfen, Ausstattungsgegenstände wie Matten und Sportgeräte zu beschaffen. Schwierig sei allerdings die Beheizung des Geländes. Es liefe zwar ein Heizlüfter, doch sei dies nicht optimal, so Rensing. Die Move Factory, die einst ein Materiallager eines Malers war, wurde von den Jugendlichen mitgestaltet. „Alle haben mit angepackt. Es wurde hier gestrichen und die Spiegel wurden teilweise umgehangen“, sagt Frank Rensing.