Uraufführung in Kleve : Die Zeit stand still zum Geburtstag des Museums Kurhaus Kleve

Kleve Zum 25. Geburtstag des Museums im Kurhaus komponierte Heiner Frost „venticinque“. Er nennt es eine „Hommage an das Wunderbare der Kunst“.

Bevor jedoch die Auftragskomposition durch Anja Speh am Flügel und den Schauspieler Sjef van der Linden an einem kleinen Tisch vor dem Flügel zur Aufführung kam, gab es einen ersten Konzert-Teil mit Werken von Heiner Frost und Johann Sebastian Bach im Wechsel. Frosts „Raumklang“ als erstes Stück war der ideale Einstieg in das Thema (Museums-)Raum. Zu hören war, wie man Räume allein mit den Ohren erkundet, wie Schritte hallen, ferne Türen zuschlagen, Stimmen nachklingen. Zwei Bach-Choräle und die Toccata e-moll (BWV 914) zeigten an, welch große Bedeutung Bach für den Musiker Heiner Frost hat. Mit dem Kammerchor Haldern, deren Gründer und Dirigent Frost ist, brachte er die Choräle mit großer Innigkeit zu Gehör. Dass es an diesem Abend auch um das Thema „Zeit“ ging, klang in dem Bach-Choral „Oh Ewigkeit, du Donnerwort“ an. Daran knüpfte auch das Frost-Stück „Am Ufer“ an, das ebenfalls in diesem Konzert uraufgeführt wurde. „Stehen wir nicht alle am Ufer der Zeit und sehen auf den Fluss des Lebens?“, schien das Stück zu fragen. Mit der Toccata e-moll zeigte die Pianistin Anja Speh ihre Virtuosität und sichere Ausdruckskraft, das Publikum bestätigte dies mit begeistertem Zwischenapplaus. Das wunderschöne Frost-Stück „Der Regen lächelt“ stimmte weiter ein in die musikalische Sprache des Musikers, der auch Text-Autor ist. Sein Choral „Verleih uns Frieden“ mit seinem polyphonen Flehen sprach allen Zuhörern aus dem Herzen.