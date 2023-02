Berufskolleg Kleve Unterricht mit einem echten Sternekoch

Neben dieser Aktion gibt es dieses Jahr für die Auszubildenden weitere Einblicke in von dem DEHOGA ausgezeichneten Betrieben, um die Qualität der Ausbildung zu erhöhen und das Interesse an den Berufen in der Gastronomie zu erhöhen. Kochen mit „dem Köpp“ (Zitat von Köpp) trifft genau das Ziel: Das Tempo in der Küche ist rasant. Hier wird gerührt, dort Zwiebeln geschnitten oder Petersilie gehackt. Mittendrin und überall dabei ist Köpp. Er überprüft das angesetzte Schalottenconfit, die Verdichtung der Orangensauce oder erteilt den Auftrag, das Kalbsfilet in Tranchen zu schneiden.