Marjolein van der Mey Klever Unternehmerin mit „Perle“ ausgezeichnet

Die Wahl fiel schwer. Denn als zweite Bewerberin überzeugte Theresa Perau das Forum mit ihrem mutigem und erfolgreichem Schritt in die Selbstständigkeit. Während ihres Erziehungsurlaubes 2020 machte sie ihr Hobby zur Geschäftsidee und dann zum erfolgreichen Unternehmen. Als „Rednerin Resi“ zunächst im Verwandten- und Bekanntenkreis engagiert, machte die gelernte Bankkauffrau und Filialleiterin der Sparkasse Uedem sich und andere durch ihre Reden glücklich. Ihre Motivation: „Mit Herz, Humor, und Empathie Menschen in besonderen Situationen begleiten und begeistern und dabei Beruf und Kind in Einklang bringen und finanziell unabhängig sein“. In ihrer kurzen Selbstständigkeit hat Theresa Perau seit 2020 trotz Lockdown 40 Reden gehalten zum Thema Trauer oder Hochzeit sowie zwei Singlepartys begleitet.