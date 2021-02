Täter drohte mit Schusswaffe : Schon wieder Rossmann-Filiale im Kreis Kleve ausgeraubt

Zwei Rossmann-Filialen im Kreis Kleve wurden überfallen - in Straelen und Kleve. Unser Symbolfoto zeigt eine Filiale in Bedburg-Hau. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve/Straelen Zweimal binnen kurzer Zeit sind im Kreis Kleve Drogeriemarkt-Filialen ausgeraubt worden. Nach einem Fall in Straelen schlug ein Täter nun an der Herzogstraße in Kleve zu - und bedrohte die Angestellten mit einer Schusswaffe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Unbekannter hat am Samstagabend den Drogeriemarkt Rossmann auf der Klever Herzogstraße überfallen. Der Mann hatte die Filiale gegen 19.30 Uhr betreten und unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe des Geldes von Mitarbeitern gefordert. Anschließend flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung.

Bereits am Dienstag war die Rossmann-Filiale in Straelen ausgeraubt worden, auch dort führte der Täter eine Waffe mit sich und flüchtete zu Fuß.

Der Täter wurde beide Male ähnlich beschrieben: 30 bis 45 Jahre alt, 1,85 Meter groß, bekleidet war er bei der Tat in Kleve mit einer dunklen Winterjacke, dunkelblauen Jeans, weißen Sneakers, dunkler Mütze und einem blauen Mund-Nasen-Schutz. Er führte eine gelbe Mehrwegtasche mit sich, in der er die Beute abtransportierte.