Angebot für Interessenten Studieren probieren in der Hochschule Rhein-Waal

„Die Studienauswahl ist groß und sich dabei für das richtige Studium zu entscheiden, nicht immer einfach. Diese Orientierungsphase ist für Schüler mit vielen Fragen verbunden: Welches Studium ist das passende? Werde ich den Anforderungen gerecht? Und was macht mir Spaß?“, sagt HSRW-Sprecherin Victoria Grimm. Um die richtige Antwort zu finden, öffnen vom 3. bis zum 14. April die Fakultäten in Kleve und Kamp-Lintfort ihre Vorlesungen, Übungen oder Seminare. Und das in ihrer ganzen Bandbreite – von zukunftsweisender Landwirtschaft bis zur Frage des Managers nach der richtigen Wirtschaftsethik: die Vorlesungen „Ländliche Entwicklung und nachhaltige Verhaltensweisen“ vom Studiengang Agribusiness oder „Wirtschaftsethik und Nachhaltigkeit“ vom Studiengang International Business and Management können unter anderen in Kleve besucht werden. Die Fakultät Kommunikation und Umwelt in Kamp-Lintfort bietet unter anderem Einblicke in die Studiengänge Medieninformatik oder Arbeits- und Organisationspsychologie an. Zusätzlich können Schüler die Hochschule bei Campusführungen und Mensabesuchen kennenlernen und mit Studenten reden. Am Montag, 3. April, startet das Ganze mit einem „Kick-Off“ von 10 bis 11 Uhr im Audimax in Kleve und im Hörsaal 4 in Kamp-Lintfort. Mehr im Internet: www.hsrw.eu