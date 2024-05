Keine größeren Einsätze Unwetter verschont den Nordkreis weitgehend

Auch die Feuerwehr in Kranenburg hatte am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag keine Einsätze. „Im Nachgang des Unwetters, am Freitag um kurz vor 10 Uhr, mussten wir allerdings nach Nütterden ausrücken, wo ein Keller voller Wasser stand“, sagt Sprecher Stephan Derks. Etwa einen Meter hoch stand das Wasser in dem Keller am Erlendeich.